Evinde zehir ticareti yapan Afrikalı’ya baskın

Kütahya'da şüpheli bir eve düzenlenen operasyonda, satışa hazır 46 poşet bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi. Gün boyunca daireye çok sayıda kişinin girip çıktığını fark eden mahalle sakinleri, durumu Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Dairede yapılan aramada, bir montun cebinde gizlenmiş halde, satışa hazır toplam 46 poşet sentetik kannabinoid (bonzai) bulundu. Evde yakalanan Afrika uyruklu Abbas Mouse Dogodji gözaltına alındı. Şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.