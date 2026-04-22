Aile tartışması hastanede bitti

Kütahya'da tartıştığı babası tarafından bıçaklandığı öne sürülen genç, hastaneye kaldırıldı. Kütahya Servi Mahallesi İki Bülbül Sokak'taki bir apartmanda Eren İ. (25) ile babası arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine baba mutfaktan aldığı bıçağı oğlunun karnına sapladı. Kanlar içinde sokağa inen gencin bıçaklandığı bölgeye tampon yaparak ilk müdahaleyi mahallede bulunan bir kuaför yaptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından ağır şekilde bıçaklandığı belirlenen genç, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Oğlunu bıçaklayan baba ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.