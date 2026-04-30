Kütahya’da cami duvarından tarihi plan çıktı

KÜTAHYA'NIN Parmakören Mahallesi'nde bulunan camide 2 buçuk yıl önce gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve yaklaşık 300 parçaya ayrılmış kağıt eser, Ankara'da uzman konservasyon ekipleri tarafından birleştiriliyor.

BOŞLUKTA BULUNDU

YAPILAN ilk incelemeler, eserin Osmanlı minyatür sanatı tekniğiyle hazırlanmış, 18 ya da 19'uncu yüzyıla ait bir Mekke şehir planı olabileceğini ortaya koydu. Restorasyon sürecinde caminin duvarı içerisinde tespit edilen ve yapıya ait olmadığı belirlenen taşın kaldırılmasıyla birlikte boşluk ortaya çıktı. Uzman ekiplerin dikkatli çalışmasıyla tek tek toplanarak Ankara'ya gönderilen kağıtların oldukça kırılgan, dağılmış ve ciddi şekilde deformasyona uğramış olduğu belirlendi. Uzmanlar, eserlerin kimyasal ve fiziksel stabilizasyonunu sağladıktan sonra parçaları tek tek birleştirme sürecine geçti.