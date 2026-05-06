Kütahya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza Kütahya'da meydana geldi. Otomobilin Porsuk Çayı'na devrilmesi sonucu meydana gelen kazada can kaybı 2'ye yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü de hayatını kaybetti.

AA

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 10. kilometresinde 3 gün önce otomobilin Porsuk Çayı'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmet Başusta (65), tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Hastane morgundan alınan Başusta'nın cenazesi, Antalya'nın Alanya ilçesine gönderildi.

İsmet Başusta idaresindeki 07 CGU 157 plakalı otomobil, Porsuk Çayı'na devrilmiş, araçtan çıkarılan sürücünün eşi Emine Başusta (63), olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü ağır yaralanmıştı.

