Lavanta bahçesinde mor coşku

Kütahya 'da ailesinden miras kalan kıraç araziyi üretime kazandırarak örnek bir girişimcilik hikâyesine imza atan Emine Daşgın, eşi İsmail Daşgın ile birlikte kurduğu ve "Lavantistan" adını verdiği lavanta bahçesinde 11'inci hasadı gerçekleştirdi. Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Aloğlu köyü yakınlarında bulunan lavanta bahçesinde düzenlenen hasat programı, Kütahya Belediyesi, Kütahya Kent Konseyi ve Yaşayan Miras Derneği iş birliğinde gerçekleştirildi.

Mor lavanta tarlalarının görsel şölen sunduğu programa il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 11 yıl önce aileden kalan kıraç ve verimsiz görülen arazide lavanta yetiştiriciliğine başlayan Emine ve İsmail Daşgın çifti, yıllar içerisinde üretimlerini geliştirerek bölgenin dikkat çeken kırsal turizm ve tarımsal üretim noktalarından biri haline gelen "Lavantistan" markasını oluşturdu.

Her yıl düzenlenen hasat etkinliği ise hem lavanta üretiminin tanıtımına hem de kadın girişimciliğinin desteklenmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Programda konuşan kadın girişimci Emine Daşgın, lavantaların bu yıl 11 yaşına ulaştığını belirterek, üretim yolculuklarında kendilerine destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. "Lavantistan"da gerçekleştirilen 11'inci hasat programı, lavanta tarlalarında yapılan hasat etkinlikleri, hatıra fotoğrafları ve vatandaşların yoğun ilgisiyle sona erdi.