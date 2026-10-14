Domaniçli ceviz üreticileri destek bekliyor

Kütahya 'da yıllık yaklaşık 300 ton ceviz üretiminin gerçekleştirildiği Domaniç ilçesinde üreticiler, kooperatifleşme sağlanamaması ve kurutma-depolama tesisi bulunmaması nedeniyle ürünlerini hak ettiği fiyattan satamadıklarını belirterek yetkililerden destek istedi. Geçimini ceviz üretiminden sağlayan çiftçiler, ekim ayında gerçekleştirilen hasat döneminde ürünlerini pazarlamakta güçlük yaşadıklarını ifade etti.

300 TON CEVİZ ÜRETİMİ

İlçede yıllık yaklaşık 300 ton ceviz üretildiğini belirten üreticiler, ortak bir satış platformunun ve kooperatifin bulunmaması nedeniyle her üreticinin kendi imkânlarıyla tüccar bulmaya çalıştığını kaydetti. Üreticiler, cevizlerini hasat sonrasında bir an önce nakde çevirmek zorunda kaldıklarını, bu durumun alıcı karşısındaki pazarlık güçlerini azalttığını dile getirdi. Tüccarların nakliye maliyetlerini gerekçe göstererek düşük fiyat teklif ettiğini öne süren çiftçiler, Domaniç'te oluşan alım fiyatları ile komşu ilçe İnegöl'deki fiyatlar arasında önemli fark bulunduğunu belirtti. İlçedeki üreticilerin karşılaştığı sorunların yalnızca alım fiyatlarıyla sınırlı olmadığını belirten çiftçiler, hasat edilen cevizlerin uygun şartlarda kurutulması ve muhafaza edilmesi için de tesis ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.