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Haberler Kütahya Annesi için canını feda etti

Annesi için canını feda etti

Kütahya’da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Bir apartman dairesinde çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen Ramazan Öget adlı kişi alevlerin arasında kalan annesini dışarı çıkarttıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Annesi için canını feda etti

Kütahya'da sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangın faciaya neden oldu. Bahçelievler Mahallesi Lodos Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOĞUN DUMANDAN ETKİLENDİLER

Bu esnada Ramazan Öget (43) annesi Firdevs Öget'i (70) uyandırarak yanan daireden çıkartmayı başardı. Fakat ikiside dumandan etkilenerek apartman içinde kendilerinden geçti kısa süre içinde itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla anne ve oğlu kurtarılarak apartman dışına çıkartıldılar

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İLK müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ve oğlu Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Annesini dışarı çıkartan fakat Dumandan etkilenen Ramazan Öget Ramazan Öget, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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