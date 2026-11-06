Kütahya’da 5 bin yıllık ekmek kalıntıları bulundu

KÜTAHYA'DAKİ Seyitömer Höyüğü'nde gerçekleştirilen kurtarma kazılarında, yaklaşık 5 bin yıllık 8 ekmek kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı. Erken Tunç Çağı'nın ilk dönemlerine tarihlenen buluntuların, o dönemde yaşanan bir yangın sayesinde yanarak günümüze kadar ulaştığı belirlendi. Kütahya Müze Müdürü ve kazı başkanı Dr. Arkeolog Sevgi Gürdal, geçen yıl bir odada yürütülen çalışmalarda fırın ve duvar kenarında raf kalıntılarına rastladıklarını belirtti. Raf ayaklarının arasında yanmış halde bulunan 8 ekmeğin çevresinde buğday ve mercimek kalıntılarının da tespit edildiğini aktaran Gürdal, yangın sırasında rafın yıkılmasıyla tarım ürünleri ve ekmeklerin birbirine karıştığını ifade etti.

GEÇMİŞE IŞIK

BULUNTULAR, Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Müzede büyük ilgi gören 5 bin yıllık ekmeklerin, dönemin yaşamı ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin önemli bilgiler verdiği belirtildi.