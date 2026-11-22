Kütahya'da arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 çocuk annesi Şerife Başpınar hayatını kaybetti. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Başpınar yönetimindeki 26 NP 480 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan Seydi Özbek idaresindeki 03 SC 780 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın dorsesine saplandı. Sürücü Ahmet Başpınar ile Hüseyin Aslan, Hayrettin Başpınar ve Şerife Başpınar araçta sıkıştı.

Ekiplerce araçtan çıkarılan 4 yaralı, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Şerife Başpınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü Seydi Özbek'in diğer sürücüleri uyarmak için yola dubalar koyduğu ve el feneriyle ikazda bulunduğu öğrenildi. Özbek'in, hızla gelen otomobilin kendisini fark etmemesi üzerine son anda kurtulduğu belirtildi.