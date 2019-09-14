Yalvardı ama müebbetten kurtulamadı

Manisa’da ağabeyinin gelini Güllü A’yı sokakta dolaşıyor diye öldüren Birtan A’nın, yakarışlarına rağmen indirim uygulamayan mahkeme, ömür boyu hapis cezası verdi

Geçtiğimiz Şubat'ta Manisa Saruhanlı'ya bağlı Dilek mahallesinde, ağabeyinin gelini Güllü A. ile karşılaşan Birtan A. (45), genç kadına hakaret ederek, "Sokakta dolaşma, adın kötüye çıkıyor. Hemen eve git" dedi. Güllü A'nın ise bu sözlere tepki göstermesi üzerine başlayan tartışmada Birtan A, aracındaki av tüfeğini alarak yeğeninin eşini gözünü kırpmadan kafasından vurdu. Genç kadın kanlar içinde sokak ortasına yığılırken, Birtan A. feryat eden komşusu Sebahat E'ye de "Bağırmak şimdi mi aklınıza geldi" diyerek ateş etti. Güllü A. olay yerinde öldü, komşusu Sebahat E. ise yaralandı.



KOMŞUSUNU DA VURDU



Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasının önceki günkü karar duruşmasında, tutuklu sanık Birtan A. ile öldürülen Güllü A'nın eşi ve diğer davalılar hazır bulundu.



'ŞİMDİ MAHVOLDUM'



Kasten adam öldürmekten yargılanan zanlı, "Kulaktan duyma sözlere kanıp yeğenimin eşini öldürdüm, komşusunu da bağırdığı için vurdum. Ne olur beni affedin, her gece rüyalarıma giriyor, çok pişmanım" diye gözyaşı dökerek hakime yalvardı. Ancak emsal bir karara imza atan mahkeme heyeti, iyi halden ya da başka sebeplerden en küçük bir indirim uygulamadığı katil Birtan A'yı, kasten ve planlayarak cinayet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Birtan A'ya ise jandarmalar arasında cezaevine götürülürken "Eyvah, şimdi mahvoldum" diye hayıflanmak kaldı.

SERKAN ÖZCAN