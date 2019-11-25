AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda Salih Hızlı görevi devraldı

AK Parti Manisa İl Başkanlığında, devir teslim töreni düzenlendi. AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na atanan Salih Hızlı, görevi Berk Mersinli'den devralarak çalışmalara başladı.

Eski AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yaptığı konuşmada, 2002'den beri AK Parti içinde siyaset yaptığını dile getirdi. İl başkanlığı görevine atanan eski Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'dan çok şey öğrendiğini kaydeden Mersinli, "Kendisi 15 yıl belediye başkanı olarak Akhisar'a çok güzel hizmet etmiştir. Son yerel seçimlerde üç dönem kuralı nedeniyle aday olmamıştı. Gayretli ve davasına samimiyetle bağlı bir insan. Bugün kendisine il başkanlığı görevi nasip oldu. Ben kendisinin çok başarılı olacağını düşünüyorum." dedi.



AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da Manisa'da bütün kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ahenk içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek "Bu milletimizin değerleri ve kırmızı çizgileri bizim de kırmızı çizgilerimizdir, onları korumaya devam edeceğiz. Meselelerimizi konuşurken sesimizi değil, sözümüzü yükseltmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.



Yeri geldiğinde susmayı bileceklerini kaydeden Hızlı, "Söz düştüğü zaman evet konuşacağız ama daha çok vatandaşımızı dinleyip onları anlamaya çalışacağız. Meselelerini çözmeye çalışacağız. Bu samimiyet Allah'ın izniyle bizi ve Manisa'mızı başarıya taşıyacaktır. Bazen şehre hükmetmek yerine, o şehrin ahengini seyredeceğiz. Bu şehrin ritmini izleyip, çok fazla rol çalmadan, yaşayanlarına hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mersinli, Salih Hızlı'ya çiçek takdim etti.

AA