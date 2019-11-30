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Filmlerden feyz alıp lüks evleri soydular

Filmlerden feyz alıp lüks evleri soydular
Giriş Tarihi: 30.11.2019

Akhisar'da polis ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla çökertilen çetesinin detayları ortaya çıktı. Özellikle lüks ev, malikane ve işyerlerinin kasalarını patlatan çetenin, soygun taktiklerini izledikleri film ve dizilerden not alarak uyguladıkları ortaya çıktı.

Manisa Akhisar'da polis ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla çökertilen hırsızlık çetesinin detayları ortaya çıktı. Özellikle lüks ev, malikane ve işyerlerinin kasalarını patlatan çetenin, soygun taktiklerini izledikleri film ve dizilerden not alarak uyguladıkları ortaya çıktı. Çete üyeleri arasında bir elektronik, bir de bilgisayar teknikeri olması da dikkat çekti. Polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla çökertilen çetenin 8 üyesinden 7'si adliyeye sevk edilirken, 5 zanlı tutuklandı.

HEPSİ ÇÖZÜLDÜ

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, polisle işbirliği yaparak son günlerde merkez ilçe ve kırsal mahallelerde yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonlar sonucunda 1'i kayıp 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5'i cezaevine gönderildi ve 16 faili meçhul olay da aydınlığa kavuştu. Yakalanan çetenin, soygunları film ve dizi senaryolarından etkilenerek gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GİRDİLER

Akhisar'da Efendi mahallesinde 2, Büknüş mahallesinde 2, Ballıca mahallesinde 2 olmak üzere 6 ikametgaha eşzamanlı operasyonla yakalanan 7 şüpheliden F.U. (47) ve Z.K. (34) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K. (35), C.İ. (33), G.Y. (33),
Ö.G. (21) ve Y.A. (40) nöbetçi mahkemece tutuklandılar.

FATİH ŞENDİL

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