Manisa’da kahreden ölüm

24 yaşındaki genç kadın, önceki gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenle aniden çevre yoluna fırladı. Hafif ticari aracın çarptığı talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti

Manisa'da önceki gece meydana gelen olayda, genç kadın hafif ticari aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza Alaşehir ilçesi, Alaşehir- Sarıgöl çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alaşehir yönünden Sarıgöl yönüne seyir halinde olan B.K (29) idaresindeki hafif ticari araç yola aniden çıkan Özlem Akbük'e (24) çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.



POLİS EVİNE BIRAKMIŞ

Öte yandan kazadan yarım saat önce polise 'genç bir kadının yola kontrolsüz şekilde çıkarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu yönünde' bir ihbarda bulunulduğu, polisin olay yerine gelerek alkollü olan genç kadını evine bıraktığı öğrenildi. Bir gece kulübünde çalıştığı öğrenilen talihsiz kadının, polisin ardından yeniden yola çıktığı değerlendiriliyor. Cumhuriyet savcısının talimatıyla genç kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Serkan ÖZCAN