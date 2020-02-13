Hayırsever işadamı Keleşoglu vefat etti

1950 yılında Manisa'nın Kula ilçesinde dünyaya gelen, iş hayatına atılmasının ardından yaptığı yatırımlar ve hayırlar ile Manisa ve İzmir'de oldukça sevilen işadamı Hakkı Celal Keleşoğlu, Çeşme ilçesinde hayatını kaybetti.

EŞİ BEKLENİYOR

Özellikle eğitim alanındaki bağışları, yatırımları ve renkli kişiliğinin yanı sıra birçok ihtiyaç sahibi insana da yardım eli uzatan Hakkı Celal Keleşoğlu'nun ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. 70 yaşındaki işadamının hayatını sürdürdüğü İzmir Çeşme'de önceki gece rahatsızlandığı, kaldırıldığı Çeşme Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayırsever Keleşoğlu'nun cenazesinin toprağa verilmesi için, Almanya'da olan eşi Hale Keleşoğlu'nun beklendiği öğrenildi.

BATUHAN ULU