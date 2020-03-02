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Kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Melisa hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Melisa hayatını kaybetti

02.03.2020, 18:13

'nın Soma ilçesinde, 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi , göğüs ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Taşer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Soma Altıntaş Ortaokulu 5'inci Sınıf Öğrencisi Melisa Taşer, dün, arkadaşları ile bir süre parkta oyun oynadıktan sonra eve döndü. Evde akşam saatlerinde göğsünün ağrıdığını söyleyen Melisa, bir süre sonra fenalaştı. Babası Musa Taşer ve annesi Sevda Taşer tarafından özel bir hastaneye götürülen Taşer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Taşer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



Taşer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Taşer'in ani ölümü yakınları, sevenleri ve öğrenci arkadaşlarını yasa boğdu.

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