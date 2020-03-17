Mektubu itiraf cinayeti inkar etti

Sevişler Baraj Gölü’nde kesik kolun, kayıp genç Özcan Eren’e ait olma ihtimali üzerine fidye mektubunu yazan veteriner Mehmet Tahta tutuklandı. Tahta, mektubu yazdığını kabul ederken diğer suçlamaları reddetti.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü'nde kesik insan kolu bulundu. Kol, Soma'nın kırsal Bayat Mahallesi'nden bir hafta önce kaçırılan 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olduğu şüphesi ile DNA incelemesi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



CESET ARANIYOR

Kesik kola ait ceset, dalgıç polisler tarafından göl ve çevresinde aranırken, Özcan Eren'in en son otomobilinde birlikte görüldüğü veteriner hekim Mehmet Tahta (33) gözaltına alındı. Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında çevredeki vatandaşlar tarafından, önceki gün omuzdan kesik insan kolu olduğu fark edildi. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Polis ve jandarma ekipleri, olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı.



DNA İNCELENECEK

Bir erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol muhafaza altına alınıp DNA incelemesi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi ile birlikte kesik kola ait cesedi arama çalışmalarına başladı. Güvenlik güçleri kolun bir hafta önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği şüphesi üzerine yoğunlaştı.

Mehmet Tahta cezaevine gönderildi.



DÖNÜŞTE YALNIZDI

Jandarma ve polis ekipleri, ilçedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden bekar olan Özcan Eren'in en son ilçe çıkışında, veteriner kliniği işleten Mehmet Tahta'nın otomobilinde olduğu belirledi. Yine görüntülerden Tahta'nın ilçeye dönüşünde yalnız olduğu tespit edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Ayrıca Mehmet Tahta'nın cep telefonu ile en son görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinden yapıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçırılan Özcan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Mehmet Tahta'yı evinde yakaladı. Çelişkili ifadeleri üzerine Tahta gözaltına alındı.



DEDESİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Mehmet Tahta jandarmadaki ifadesinde, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf ettiğini ancak cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan veteriner Mehmet Tahta, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tahta'nın verdiği ifadesinde üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.



Serkan ÖZCAN