Parçalanmış ceset kayıp gencin çıktı

Manisa’da barajdan çıkan parçalanmış insan cesedinin 7 şubatta kaybolan 22 yaşındaki Özcan Eren’e ait olduğu kesinleşti. Talihsiz genci, yakınlarının kesik baştan teşhis ettiği öğrenildi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı'nda 3 gün önce çıkan kesik insan kolunun ardından vücudun geri kalanını arama çalışmalarında baş ve ayaklar dahil bazı vücut parçaları da bulundu.

BÖLGEDE GÜNLERCE ARANMIŞTI

İlk kesik kolun çıktığı bölgeye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir burunda, sol bacağa ait olduğu düşünülen ayak ile diz arasındaki bir parça ve kafa bulundu ve 7 şubatta kaybolan 22 yaşındaki Özcan Eren'in yakınları cesedi teşhis etti. Jandarma ekiplerince sudan çıkarılan parçalar adli tıpa gönderildi.

Sevişler Barajı'ndan 3 gün önce çıkan kesik insan kolunun ardından arama çalışmalarında baş ve ayaklar da bulundu.



ŞÜPHELİ ŞAHIS OLAYI İTİRAF ETTİ

Kamera görüntülerinden Özcan Eren'in en son ilçe çıkışında, ilçede veteriner kliniği işleten 33 yaşındaki Mehmet Tahta'nın otomobilinde olduğu belirlendi. Yine görüntülerden Tahta'nın ilçeye dönüşünde yalnız olduğu tespit edildi. Ayrıca Mehmet Tahta'nın cep telefonu ile en son görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinden yapıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçırılan Özcan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine Mehmet Tahta evinde yakalandı. Çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alınan Tahta'nın, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf ettiğini ancak cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürdüğü öğrenildi. Mehmet Tahta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Adli tıp raporu cinayeti netleştirecek

Olayı ortak araştıran jandarma ve polis yetkilileri, adli tıptan gelecek sonuç üzerine her şeyin daha da netleşeceğini ifade etti. Ceset parçalarından elde edilecek deliller ve ölüm saati ile veteriner Mehmet Tahta'nın telefonunun baraj gölü etrafından saat kaçta sinyal gönderdiği gibi cinayet hakkındaki bir çok soru işareti de raporla birlikte aydınlanacak.



Serkan ÖZCAN