Manisa’da 140 daimi işçi alımı gerçekleştirilecek

Manisa İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen 14 bin daimi işçi alımı başvurularının bugün itibariyle online olarak başladığını açıkladı.

Manisa İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere daimi işçi statüsünde personel alımı yapılacaktır. İŞKUR'a bildirilen Kamu işgücü talebi doğrultusunda 26-30 Mart 2020 tarihleri arasında başvurular alınacaktır. Özellikle Covid-19 salgını ile mücadele ettiğimiz bu süreçte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından alınan karar doğrultusunda kamu işçi taleplerine müracaatların tümü on-line yapılacaktır. Kamu iş gücü başvuruları; sadece İŞKUR Web sitesinde (esube.iskur.gov.tr), e-Devlet ve Alo 170 üzerinden yapılacaktır. İŞKUR İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezi binalarımızda başvuru alınmayacaktır." dedi.



Türkiye geneli toplamda 14 bin kişinin bu kapsamda istihdam edileceğini kaydeden Aslan, "Bunlardan temizlik görevlisi 10 bin 998 kişi, güvenlik görevlisi (silahsız) 2 bin kişi, klinik destek elemanı bin kişi, Aşçı mesleğinde ise 2 kişi istihdam edilecektir. Manisa ilinin kontenjanları ise; temizlik görevlisi 120 kişi, güvenlik görevlisi 15 kişi, klinik destek elemanı 5 kişi şeklindedir. Alım yöntemi kura ile gerçekleştirilecek olup; 18-35 yaş aralığındaki kişiler başvuru yapma hakkına sahip olacak. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir." diye konuştu.

İHA