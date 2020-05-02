Olay, saat 13.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Yukarıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir taş ocağında taş kırma makinesi operatörü olan evli ve 3 çocuk babası Süleyman Yılmaz, çalışırken bir anlık dengesini kaybedip, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, başını taşa çarpan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Süleyman Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
DHA
Manisa'da korkunç ölüm! Taş ocağında yüksekten düşen operatör hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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