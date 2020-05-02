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Haberler Manisa Manisa'da korkunç ölüm! Taş ocağında yüksekten düşen operatör hayatını kaybetti

'da korkunç ölüm! yüksekten düşen operatör hayatını kaybetti

'da operatör olarak çalışan (48), bir anlık dengesini kaybedip yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Manisa'da korkunç ölüm! Taş ocağında yüksekten düşen operatör hayatını kaybetti

02.05.2020, 16:51

Olay, saat 13.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Yukarıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir taş ocağında taş kırma makinesi operatörü olan evli ve 3 çocuk babası Süleyman Yılmaz, çalışırken bir anlık dengesini kaybedip, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, başını taşa çarpan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Süleyman Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA

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