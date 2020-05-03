Alaşehir'deki mahallede karantina süresi uzatıldı

Alaşehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Gümüşçay Mahallesi´nde, koronavirüs teşhisi pozitif çıkan bir hastanın mahalledeki birçok kişiye temas ettiği belirledi. Bu nedenle bu kişinin oturduğu 700 nüfuslu Gümüşçay Mahallesi'nde, geçen 19 Nisan'da karantina uygulanması kararı alındı. Bu gece saat 00.00'dan sonra sona erecek olan 14 günlük karantina süresi Alaşehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 15 Mayıs'a kadar uzatıldı. Hıfzıssıhha kurulu tarafından bugün alınan uzatma kararında, "Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 19 Nisan 2020 tarih ve 33 sayılı kararına istinaden uygulanan karantina, takip edilen Covid -19 testi pozitif olan hasta kişilerin bulunması nedeniyle bugün saat 24.00'dan itibaren 15 Mayıs saat 24.00'a kadar uzatılmıştır" denildi.

DHA