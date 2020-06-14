Demirci cinayeti 3 yıl sonra çözüldü

anisa'nın Soma ilçesinde 3 yıl önce cesedi bulunan ve darp edilip başından vurulduğu belirlenen demirci ustası Murat Kocairi cinayetinin faillerinin bulunması için çalışma başlatıldı. Kocairi'nin arkadaşlarıyla görüşen polis ekipleri, kurbanın baldızı Fatma Kübra E, baldızının eski nişanlısı Adil K. ile arkadaşları Rafet Y, Hayati Ş, Turan Y. ve Yakup S. isimleri üzerine yoğunlaştı.Soruşturmayı derinleştirerek şüphelendiği Adil K. ile arkadaşlarını takibe alan polis, zanlı Adil K'nin evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Fatma Kübra E. ile ayrılmalarından demirci ustası Murat Kocairi'yi sorumlu tuttuğunu tespit etti.Soma ve Kırkağaç ilçelerinde 9 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adil K. ile arkadaşları Rafet Y, Hayati Ş, Turan Y. ve Yakup S. adliyeye sevk edildi. Fatma Kübra K. nişanı bozunca bundan sorumlu tuttuğu Murat Kocairi'yi ortadan kaldırmak için arkadaşlarıyla plan yaptığını, kiralık katil olarak Furkan A. ile 40 bin liraya anlaştıklarını itiraf eden zanlı Adil K. ile arkadaşı Rafet Y. cezaevine gönderildi. Cinayete azmettirdiği için tutuklanan Adil K'nin ifadesinde, Furkan A. ile Murat Kocairi'yi sadece "dövmesi" için anlaştığını ancak kiralık katilin abartıp demirci ustasını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.Elazığ'da yakalanan Furkan A. Manisa'ya getirildi. Soma Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı itirazın ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Furkan A. Balıkesir'de gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede, olay gününe kadar Adil K. ile bağlantı kurduğu, olaydan sonra tüm iletişimi kestiği ortaya konunca cinayeti itiraf etti. Furkan A. cezaevine gönderildi.SERKAN ÖZCAN