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’da 3.5 büyüklüğünde

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Dairesi Başkanlığı verilerine göre ’nın Şehzadeler ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem büyüklüğü nedeniyle az hissedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

Manisa’da 3.5 büyüklüğünde deprem

01.07.2020, 15:19 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020,15:19

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde AFAD verilerine göre 12.59'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem büyüklüğü nedeniyle az hissedildi. Çevre ilçelerden ve İzmir'den de hissedilen depremle ilgili ilk belirlemelere göre mal veya can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz 26 Haziran günü Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem hasara ve ya yaralanmaya yol açmamıştı.

İHA

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