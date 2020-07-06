Manisa'yı fırtına vurdu! Şiddetli rüzgar Selendi'de cami minaresini devirdi

Alaşehir ilçesinde, saat 19.30 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Beşeylül Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı fırtına nedeniyle yola uçtu. İstasyon Mahallesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.

Akkeçili Mahallesi mevkiinde bulunan üzüm bağları ise fırtına nedeniyle yan yattı. Lisan Uysal'a ait bahçede bulunan ceviz ağacını yıklırken, şeftali, erik ağaçları da fırtına da yan yattı.

#Manisa'da etkili olan fırtına ve sel büyük zarara yol açtı pic.twitter.com/lMbyeY8xQ3 — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 6, 2020

Maddi zarara uğradığını belirten Lisan Uysal, "Bahçede geziyordum, birden çıkan fırtına ile birlikte yağmur yağarken, şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, meyveler yere döküldü, kendimi evin içine zor attım" dedi.

SELENDİ'DE MİNAREYİ DEVİRDİ

Manisa'nın Selendi ilçesinde, etkili olan fırtınada Aşıklar camisinin minaresi devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Olay, saat 22.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Aşıklar Camii'nde meydana geldi.

Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle, caminin minaresi devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, minarenin yıkıldığını fark eden vatandaşlar, durumu sağlık, polis, itaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini aldı. Yola devrilen cami minaresinin molozları, belediye ekiplerince temizlendi.

DHA