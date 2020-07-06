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Haberler Manisa Motosiklet sürücüsü korkunç kazada öldü

Motosiklet sürücüsü korkunç kazada öldü

Motosiklet sürücüsü korkunç kazada öldü
Giriş Tarihi: 6.7.2020

Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, önceki gece 00.20'de Yunusemre ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Yeni Menemen Caddesi'nden şehir merkezine doğru seyreden Süleyman Emre Çelik (22) yönetimindeki motosiklet, Burcu B. (35) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Burcu B. ile yolcular Necla B. ve Mahir B. yaralandı. Burcu B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN

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