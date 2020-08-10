Manisa'da 3 katlı binada yangın çıktı

Manisa'nın Kula ilçesindeki 3 katlı apartmanın orta katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası evde, maddi hasar oluştu.
Kula'daki 4 Eylül Mahallesi Işık Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Yunus Demirdöğen'e ait dairede, bugün saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangını fark edenler, itfaiye ve polise bildirdi. Apartman sakinleri binayı tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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