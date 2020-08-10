Haberler Manisa Manisa'da 3 katlı binada yangın çıktı

Manisa'da 3 katlı binada yangın çıktı

Manisa'da 3 katlı bir binada yangın çıktı. Yangını fark edenler, itfaiye ve polise bildirdi. Apartman sakinleri binayı tahliye etti. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

10.08.2020, 14:05 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020,14:11