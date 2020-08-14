  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Salihli'de, şehir çöplüğünde korkutan yangın

Salihli'de, şehir çöplüğünde korkutan

'nın Salihli ilçesinde çöp depolama alanında çıktı. Gaffar Okkan Mahallesi mevkisinde bulunan , henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, Salihli Belediyesi su ikmal araçları ve 20’den fazla personelin müdahale ettiği yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altında alındı.

Salihli'de, şehir çöplüğünde korkutan yangın

14.08.2020, 09:42

Manisa'nın Salihli ilçesindeki şehir çöplüğünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.



Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gaffar Okkan Mahallesi yakınlarında bulunan şehir çöplüğünde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı itfaiye araçları, su ikmal araçları ile 20'den fazla personel alevlere müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altında alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Salihli'de, şehir çöplüğünde korkutan yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA