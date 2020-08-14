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Salihli'de, şehir çöplüğünde korkutan yangın

Manisa'nın Salihli ilçesinde çöp depolama alanında yangın çıktı. Gaffar Okkan Mahallesi mevkisinde bulunan şehir çöplüğü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, Salihli Belediyesi su ikmal araçları ve 20’den fazla personelin müdahale ettiği yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altında alındı.

14.08.2020, 09:42