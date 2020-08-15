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’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

'da seyir halindeki otomobilde çıktı. Freni boşalan aracın alevler içerisinde hareket etmesi paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından , arka tekerleğine takoz konularak durduruldu.

Manisa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

15.08.2020, 14:12 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020,14:28

Manisa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, freni boşalan aracın alevler içerisinde hareket etmesi paniğe neden oldu.


Olay, akşam saatlerinde Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle Malta Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 AED 476 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda alev aldı. Hemen otomobilden inen sürücü aracından uzaklaştı. Bu sırada freni boşalan otomobil alevler içerisinde hareket etmeye başladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından araç, arka tekerleğine takoz konularak durduruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri çok fazla büyümeden kontrol altına aldı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın tamamen söndürülürken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik aksamından çıktığı öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, kurtarma aracıyla olay yerinden çekildi.


IHA

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