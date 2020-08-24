Manisa'da korkunç olay! İntikam cinayeti...

Manisa'da geçtiğimiz Temmuz ayında bir sokak kavgasında cinayete kurban giden 24 yaşındaki Erhan Oral'ın ağabeyi Erdoğan Oral (40), kardeşini öldüren katilin akrabasını sokak ortasında infaz etti. Erhan Yüce (42) başına aldığı mermi sonrası olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Erdoğan Oral olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay, dün 19.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Akpınar Mahallesi 211 sokak üzerinde meydana geldi. Erhan Yüce ile Erdoğan Oral, sokakta karşılaştılar. Sözlü tartışmanın ardından Erdoğan Oral, belindeki silahı çıkararak Erhan Yüce'nin kafasına ateş etti. Yüce kanlar içinde yere yığılırken, Oral olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken, kafasından vurulan Erhan Yüce yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde can verdi. Polis ekipleri evinde olduğu ihbarını aldıkları zanlıyı evinde gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki sorgusunda, geçtiğimiz Temmuz ayında yine Akpınar Mahallesinde kardeşi Erhan Oral'ı silahlı saldırı sonucu cinayete kurban gittiği bilgisine ulaşıldı. Erdoğan Oral tarafından öldürülen Erhan Yüce'nin de, kardeş Erhan Oral'ın katilinin akrabası olduğu ortaya çıktı. Ekipler cinayeti, intikam cinayeti olarak nitelendirdi.



OTOMOBİLİN İÇİNDEN ATES ETMİSLERDİ

Erhan Oral 28 Temmuz gecesi gece geç saatte 2 arkadaşıyla evine gittiği sırada yanına yaklaşan bir otomobilin içindeki zanlı tarafından vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçan otomobilin plakasının tespit edilmesinin ardından şüpheli zanlılar adreslerinden yakalanmıştı. Mahkemeye sevk edilen Yücel C.Y. (20) ve Yusuf Y. (25) cinayete iştirakten, Şenol Y. (47) ise cinayete azmettirmekten tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SERKAN ÖZCAN