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'da hazırlıkları başladı

'de kadınların hazırlıkları devam ediyor. Sargöllü kadınlar, kışlık salça, konserve ve reçel yapımına başladı. Kadınlar saçların 10-15 günlük süre içerisinde hazır olduğunu belirtti.

Manisa'da kışlık hazırlıkları başladı

01.09.2020, 12:20 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020,12:30

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev hanımları, kışlık salça, konserve ve reçel yapımına başladı.

Yaz aylarında bol miktarda yetişen domates, patlıcan, biber, bamya, fasulye gibi sebzelerden konserve, salça, reçel, gibi kışlık yiyeceklerinin yapımı için Sarıgöllü ev hanımlarının mesaisi sürüyor. Ev hanımları çarşı ve pazardan satın aldıkları sebzeleri evlerinde itina ile kışlık için hazırlamaya başladı. Domateslerin kilosunu 1,5-2 TL'den, kırmızı biberlerin kilosunu da 2,5-3 TL'den alan kadınlar, evlerinde büyüklerinden öğrendikleri salçaları doğal olarak hazırlıyor. Kadınlar, salçaların 10-15 günde hazır hale geldiklerini ifade ederken, ihtiyaç fazlası salçaları ise kilogramı 25-45 TL'den satışını yapıyor. Ayrıca Sarıgöllü ev hanımları, yazın hazırladıkları kışlıkların yemeklere ayrı bir tat verdiğini vurguladılar.

IHA

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