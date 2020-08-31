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Haberler Balıkesir Çöpte yangın çıktı, lüks araç hurdaya döndü

Çöpte çıktı, hurdaya döndü

'de konteynerinde çıkan yangında alevlerin sıçradığı park halindeki yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan araca müdahale etti.

Çöpte yangın çıktı, lüks araç hurdaya döndü

31.08.2020, 16:24 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020,16:36

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöp konteynerinde çıkan yangında alevlerin sıçradığı park halindeki son model araç yandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, gece Akçay Mahallesi'nde geldi. Demiryolları kampı önünde bulunan çöp konteynerindeki çöpler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler, konteynerin önünde park halinde bulunan otomobile sıçradı.

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Grup Amirliği ile Akçay müfreze ekipleri, çöp konteynerleriyle yanan araca müdahale etti. Yangında, bir otomotiv şirketine ait 10 AEE 334 plakalı Dacia Stepway 2020 model marka araç zarar gördü.

IHA

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