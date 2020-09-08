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'da uyuşturucuya geçiş yok!

'da polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. İl genelinde yapılan operasyonlarda, polisin durdurduğu şüphelilerin üzerinden sentetik bonzai çıktı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucuya geçiş yok!

08.09.2020, 13:50 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,13:57

Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin durdurduğu şüphelilerin üzerinden sentetik uyuşturucu bonzai çıktı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

Sokak satıcısı tabir edilen şahıslara yönelik parklarda ve umum açık yerlerde düzenlenen operasyonlarda şüphe üzerine durdurulan F.C. ve G.Y. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada 26 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen F.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken G.Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

İHA

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