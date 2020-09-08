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Çavdarhisar'da geniş kapsamlı denetim

'nın Çavdarhisar ilçesinde tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Çavdarhisar'da geniş kapsamlı denetim

08.09.2020, 12:26 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,12:40

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildiği bildirildi.



Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, mart ayından bu yana ülkemizi etkisi altına almış olan Korona virüs pandemi sürecinde bütün ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Korona virüse karşı oluşabilecek rehaveti engellemek, vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin almış olduğumuz tedbirlere dikkatli bir şekilde riayet etmelerini sağlamak ve bilinçlerini artırmak maksadıyla en kapsamlı denetimlerden birini gerçekleştirdik. Bu kapsamda ilçemizde yer alan lokantalar, restoranlar, kahvehane, kıraathane, dernek ve lokaller, kafeler, pastaneler, marketler, ulaşım araçları ve koronavirüse davet çıkarabilecek sosyal ortamların denetimini en yüksek hassasiyetle yerine getirdik'' dedi.

Başer, ''Denetimlerde vatandaşların salgın konusundaki dikkatlerini ve hassasiyetlerini en üst seviyeye çıkarmak için alınan önlemlere tam anlamıyla riayet etmeleri, uymaları gereken maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatıldı. İşletme sahipleri ile görüşülerek alınan tedbirlere aynı hassasiyetle devam etmeleri yönünde telkinlerde bulunuldu'' ifadelerini kullandı.

İHA

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