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Haberler Manisa Manisa'da 4 bin 867 kök Hint keneviri ile 85 kilo esrar ele geçirildi

'da 4 bin 867 kök Hint keneviri ile 85 kilo esrar ele geçirildi

'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda, 4 bin 867 kök Hint keneviri ile 85 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'da 4 bin 867 kök Hint keneviri ile 85 kilo esrar ele geçirildi

10.09.2020, 13:03

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hacıisalar Mahallesi'nde yaşayan A.D.'nin (64), uyuşturucu yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adreste bulunamayan A.D.'nin, tarlasında yapılan aramalarda, 4 bin 867 kök Hint keneviri ile yaklaşık 85 kilo kubar esrar ele geçirildi. Narkotik köpeği ve dronların da kullanıldığı operasyonda ele geçirilen uyuşturuculara el konuldu.

Jandarma, evde bulunamayan A.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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