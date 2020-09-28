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Haberler Manisa Koronavirüse dikkat çekmek istedi! Kuzularına öyle bir isim verdi ki...

Koronavirüse dikkat çekmek istedi! Kuzularına öyle bir isim verdi ki...

'da yaşayan İsmail ve çifti, beşiz doğuran koyunlarının yavrularından 3'üne 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' isimlerini verdi. Koronavirüse dikkat çekmek istediklerini söyleyen çift, "Malum gerek dünyada gerek ülkemizde bir salgın sorunu var. Biz de koronavirüs tedbirlerine katkıda bulunmak amacıyla erkek kuzularımıza 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' isimlerini verdik. 'Güdük' 5 yavrusuna bakmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle kuzularına takviye olarak mama veriyoruz. Ayrıca kuzularından birine ise başka bir koyunumuz annelik yapıyor" diye konuştu.

Koronavirüse dikkat çekmek istedi! Kuzularına öyle bir isim verdi ki...

28.09.2020, 13:50 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,14:03

Manisa'nın Salihli ilçesinde İsmail ve Pervin İnce çifti, beşiz doğuran, merinos cinsi koyunlarının yavrularından 3'üne 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' isimlerini verdi.

Çift, amaçlarının koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek olduğunu söyledi.


Salihli'ye bağlı kırsal Karayahşi Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail- Pervin İnce çiftinin merinos cinsi 'Güdük' isimli koyunu, 2'si dişi 5 kuzu doğurdu.

İsmail İnce, kuzulardan dişi olanlara 'Eşe' ve 'Neşe', erkek olanlara ise 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' ismini verdi. 35 yıldır hayvancılıkla uğraştığını anlatan İnce, "Koyunumuz 'Güdük'ün doğumunu dört gözle bekliyorduk. Çiftliğimde daha önce altız, dördüz ve üçüz doğumlara da şahit olmuştuk.

Merinos cinsi 'Güdük' isimli koyunumuz da beşiz doğurarak yüzümüzü güldürdü. Malum gerek dünyada gerek ülkemizde bir salgın sorunu var. Biz de koronavirüs tedbirlerine katkıda bulunmak amacıyla erkek kuzularımıza 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' isimlerini verdik.

'Güdük' 5 yavrusuna bakmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle kuzularına takviye olarak mama veriyoruz. Ayrıca kuzularından birine ise başka bir koyunumuz annelik yapıyor" diye konuştu.

DHA

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