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Haberler Manisa Sercan’dan sevindiren haber

Sercan’dan sevindiren haber

'da hidransefali rahatsızlığıyla doğan ve durumunu Yeni Asır gazetesinin gündeme getirmesinin ardından Başkan 'ın talimatıyla ameliyata alınan 2 yaşındaki Sercan Gezenler'in, 75 santimetre çapındaki kafatası 1 ay içinde 62 santimetreye kadar düştü.

Sercan’dan sevindiren haber
Giriş Tarihi: 6.10.2020

Oğlunun rahatlıkla yemek yiyebildiğini söyleyen baba Ferdi Gezenler, "Ağlamaları kesildi. Nöbetleri, kusmaları vardı onlar da yok oldu. Zaman geçtikçe çocuğum daha da iyi oluyor. İyileşme aşamasına geldi artık" dedi.

AİLELER UMUDUNU YİTİRMESİN
Yardımcı olan herkese teşekkür eden baba Gezenler, "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederim. Onun sayesinde, onun bir talimatıyla çocuğum bu seviyelere geldi. Allah'ım böyle bir hastalığı hiçbir çocuğa vermesin. Gerçekten de zor. Bu tarz rahatsızlığı olan çocuğu bulunan anne babalara sesleniyorum. Umutlarını kaybetmesinler. Ellerinden geldiğince koştursunlar." diye konuştu.

NERMİN UÇTU

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