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Haberler İzmir İzmir'de siber alarm! 7 ilde 7 tutuklama! Kirli oyunları ifşa oldu

İzmir'de siber alarm! 7 ilde 7 tutuklama! Kirli oyunları ifşa oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden vatandaşları hedef alan dev şantaj ağını gün yüzüne çıkardı. İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Muğla'da eş zamanlı düğmeye basıldı. Şantaj ve asılsız ihbar ağı kurduğu belirlenen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, şebekenin kurbanlarını ağına düşürme yöntemi ortaya çıktı.

İHA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Telegram uygulamasında grup oluşturduğu tespit edildi. Bu grup üzerinden örgütlü hareket eden şüphelilerin, para karşılığında toplumda infial oluşturabilecek bomba, fuhuş ve terör saldırısı içerikli asılsız ihbarlarda bulunduğu belirlendi.

Farklı illerde toplam 45 asılsız ihbar gerçekleştiren şüphelilerin, müştekilere yönelik şantaj ve tehdit eylemleriyle haksız ekonomik menfaat sağladığı tespit edildi.



7 TUTUKLAMA

İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde hava destekli müşterek operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

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