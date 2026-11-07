İzmir'de siber alarm! 7 ilde 7 tutuklama! Kirli oyunları ifşa oldu

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Telegram uygulamasında grup oluşturduğu tespit edildi. Bu grup üzerinden örgütlü hareket eden şüphelilerin, para karşılığında toplumda infial oluşturabilecek bomba, fuhuş ve terör saldırısı içerikli asılsız ihbarlarda bulunduğu belirlendi.