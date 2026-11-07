2027 asgari ücret ne kadar olacak? Doğum parası, rapor ücreti, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için zam senaryoları gündeme geldi. Yeni yılda belirlenecek ücret, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, sosyal güvenlik sistemi kapsamında yapılan birçok ödemeyi de doğrudan etkileyecek. İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatı, doğum izni parası, rapor ücretleri, stajyer maaşları ve SGK borçlanma tutarları da asgari ücretteki artışa göre yeniden şekillenecek.
Yapılan hesaplamalarda yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 olmak üzere üç farklı zam oranı dikkate alındı. Bu oranlara göre net asgari ücretin 36 bin 48 TL ile 37 bin 536 TL arasında değişebileceği hesaplandı.
Milyonlarca çalışan, memur ve emeklinin 2027 yılı gelirlerine ilişkin gelişmeleri takip ederken asgari ücret görüşmeleri de gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Belirlenecek yeni rakam, çalışanların gelirlerinin yanı sıra sosyal yardımlar ve çeşitli tazminatların hesaplanmasında da belirleyici olacak.
2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 FARKLI ZAM SENARYOSU
Asgari ücret, 15 kişilik komisyon tarafından yürütülen görüşmeler sonucunda belirleniyor. Yeni dönem ücretinin tespitinde enflasyon başta olmak üzere ekonomik göstergeler önemli rol oynuyor.
2027 yılı için hazırlanan tahmini hesaplamalarda üç farklı artış oranı öne çıkıyor.
Yüzde 28,4 zam: Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahminine göre net asgari ücretin 36 bin 48 TL, brüt ücretin ise 42 bin 410 TL olması bekleniyor.
Yüzde 30 zam: Bu senaryoda net asgari ücret 36 bin 498 TL'ye, brüt asgari ücret 42 bin 939 TL'ye yükselebilecek.
Yüzde 33,7 zam: 2027 yılı bütçesinde vergi istisnası desteği için öngörülen artışın esas alınması halinde net ücret 37 bin 536 TL, brüt ücret ise 44 bin 161 TL olabilecek.
Söz konusu rakamlar, kesinleşmiş asgari ücret tutarları değil, farklı zam oranlarına göre hazırlanan tahmini hesaplamalardan oluşuyor.
İŞSİZLİK MAAŞI 35 BİN TL'Yİ AŞABİLİR
Asgari ücretteki artıştan etkilenecek ödeme kalemlerinin başında işsizlik maaşı geliyor. İşsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları, asgari ücretteki değişime bağlı olarak yeniden hesaplanıyor.
Mevcut hesaplamalarda en düşük işsizlik maaşı 13 bin 111 TL, en yüksek işsizlik ödeneği ise 26 bin 223 TL seviyesinde bulunuyor.
Yüzde 28,4'lük zam ihtimalinde damga vergisi kesintisi sonrasında en düşük işsizlik maaşının 16 bin 835 TL'ye, en yüksek ödemenin ise 33 bin 670 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.
Yüzde 33,7'lik artış senaryosunda ise işsizlik ödeneğinin 17 bin 530 TL ile 35 bin 60 TL arasında değişmesi bekleniyor.
KIDEM TAZMİNATI TUTARLARI DA YÜKSELECEK
Yeni asgari ücret, çalışanların işten ayrılmaları halinde alabilecekleri kıdem tazminatını da etkileyecek. Asgari ücret üzerinden hesaplanan en düşük yıllık kıdem tazminatı, mevcut durumda damga vergisi kesintisi sonrası 32 bin 779 TL olarak uygulanıyor.
Yüzde 28,4 zam yapılması durumunda yıllık kıdem tazminatının 42 bin 88 TL'ye, yüzde 33,7 artış gerçekleşmesi halinde ise 43 bin 825 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor.
Beş yıllık çalışma süresi üzerinden yapılan hesaplamalarda da dikkat çeken rakamlar ortaya çıkıyor. Buna göre beş yıllık kıdem tazminatı yüzde 28,4 zam senaryosunda 210 bin 443 TL'ye, yüzde 33,7 zam ihtimalinde ise 219 bin 129 TL'ye ulaşabilecek.
DOĞUM İZNİ VE RAPOR PARASI ARTIŞTAN ETKİLENECEK
Asgari ücretteki değişim, çalışan annelere verilen doğum ve iş göremezlik ödemelerine de yansıyacak.
Mevcut hesaplamalara göre doğum izni süresince 168 gün için ödenen en düşük rapor parası 123 bin 312 TL seviyesinde bulunuyor. Asgari ücrete yüzde 28,4 zam yapılması halinde bu tutarın 158 bin 332 TL'ye, yüzde 33,7 artış gerçekleşmesi durumunda ise 164 bin 868 TL'ye çıkması bekleniyor.
Hastalık nedeniyle istirahat raporu alan çalışanların günlük ödenekleri de yeni ücretle birlikte değişecek.
Yüzde 28,4'lük artış senaryosunda günlük en düşük rapor parası yatarak tedavide 706,84 TL, ayakta tedavide 942,46 TL olarak hesaplanıyor.
Yüzde 33,7 zam ihtimalinde ise günlük ödemelerin yatarak tedavide 736,02 TL'ye, ayakta tedavide 981,36 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
YARIM ZAMANLI ÇALIŞAN ANNELERE ÖDENEN DESTEK ARTACAK
Doğum izninin ardından yarım çalışma hakkını kullanan annelerin İŞKUR üzerinden aldığı ödemeler de asgari ücret artışından etkilenecek.
Mevcut durumda aylık 16 bin 389 TL olan İŞKUR desteğinin yüzde 28,4 zam senaryosunda 21 bin 44 TL'ye, yüzde 33,7 artış ihtimalinde ise 21 bin 912 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.
Yarım çalışma döneminde işveren tarafından yapılan ödeme de yeni ücretle birlikte artacak. Asgari ücretli bir çalışan için bu tutarın yüzde 28,4 zamda 18 bin 24 TL, yüzde 33,7 zamda ise 18 bin 768 TL olması bekleniyor.
STAJYER VE ÇIRAK ÜCRETLERİ DE DEĞİŞECEK
Asgari ücretteki artışın yansıyacağı bir diğer ödeme kalemi stajyer ve çırak ücretleri olacak.
İş yerindeki çalışan sayısına göre belirlenen stajyer ödemelerinin yüzde 28,4 zam ihtimalinde 5 bin 407 TL ile 10 bin 814 TL arasında değişebileceği hesaplanıyor.
Yüzde 33,7'lik artışın gerçekleşmesi durumunda ise stajyer ücretlerinin 5 bin 630 TL ile 11 bin 261 TL aralığına yükselmesi öngörülüyor.
BES KESİNTİLERİ VE DEVLET KATKISI DA GÜNDEMDE
Asgari ücret artışının etkilediği alanlardan biri de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında uygulanan otomatik katılım kesintileri olacak.
Mevcut durumda 990,90 TL olan en düşük çalışan katkı payının yüzde 28,4 zam senaryosunda 1.272 TL'ye, yüzde 33,7 artış ihtimalinde ise 1.324 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
DOĞUM, ASKERLİK VE YURT DIŞI BORÇLANMASI PAHALANABİLİR
2027 asgari ücretinin belirlenmesiyle birlikte SGK ve Bağ-Kur primlerinin yanı sıra doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması için ödenecek tutarlar da değişecek.
Borçlanma tutarları asgari ücret üzerinden hesaplandığı için yeni ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçmiş dönemlere ilişkin borçlanma maliyetlerinde de artış yaşanabilecek.
Bu nedenle doğum, askerlik veya yurt dışı borçlanması yapmayı planlayanların mevcut tutarlar üzerinden işlem yapma imkânını değerlendirmesi önem taşıyor.
BORÇLANMA YAPACAKLARA 31 ARALIK UYARISI
Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması planlayanlar açısından yıl sonu önemli bir tarih olarak öne çıkıyor.
Paylaşılan hesaplamalara göre 31 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapanlar, mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarlardan yararlanabilecek. Yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte borçlanma maliyetlerinin de yükselmesi bekleniyor.