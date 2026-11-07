2027 asgari ücret ne kadar olacak? Doğum parası, rapor ücreti, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için zam senaryoları gündeme geldi. Yeni yılda belirlenecek ücret, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, sosyal güvenlik sistemi kapsamında yapılan birçok ödemeyi de doğrudan etkileyecek. İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatı, doğum izni parası, rapor ücretleri, stajyer maaşları ve SGK borçlanma tutarları da asgari ücretteki artışa göre yeniden şekillenecek.

Yapılan hesaplamalarda yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 olmak üzere üç farklı zam oranı dikkate alındı. Bu oranlara göre net asgari ücretin 36 bin 48 TL ile 37 bin 536 TL arasında değişebileceği hesaplandı.

Milyonlarca çalışan, memur ve emeklinin 2027 yılı gelirlerine ilişkin gelişmeleri takip ederken asgari ücret görüşmeleri de gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Belirlenecek yeni rakam, çalışanların gelirlerinin yanı sıra sosyal yardımlar ve çeşitli tazminatların hesaplanmasında da belirleyici olacak.