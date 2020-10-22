El öptürme arbedesinde eski müdürünü öldürdü

Manisa Soma'da özel bir maden şirketinin işletme müdürü Tuncay Çelik cinayetinin sır perdesi aralandı. Yeni Asır, Çelik'in iş görüşmesi için gelen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddialarının perde arkasına ulaştı. İddialara göre 27 yaşındaki Gökhan Akgün, eski müdürü 43 yaşındaki Tuncay Çelik'e küfür ve hakaret etti. Müdürün 4 arkadaşı, evine gidip küfür ettiği ileri sürülen Akgün'ü alarak müdürden özür dilemesi ve elini öpmesi için ofise götürdü. Bu sırada el öpmek istemeyen ve özür dilelememek için direnen Akgün ve adamlar arasında tartışma çıktı. Akgün polise verdiği ifadesinde, bu kişilerin elinden aldığı bıçakla kendisini korumak isterken, işletme müdürünü bıçakladı. Kanlar içinde kalan müdür Tuncay Çelik kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Gökhan Akgün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İŞ GÖRÜŞMESİ YAPTI

Olay geçtiğimiz gün, Soma Turgutalp mahallesi Kozanlı Caddesi, Demirkent Sitesi'nde büro olarak kullanılan evde yaşandı. Yeni Anadolu Kömür Madeni'ne bağlı Odak Maden şirketinin İşletme Müdürü olan maden mühendisi Tuncay Çelik, kısa süre önce işten ayrılan ve tekrar işe girmek isteyen Gökhan Akgün ile görüştü. İşe alım görüşmesi yapıldığı sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Akgün, eski müdürüne iddiaya göre küfür ve hakaret edip ofisten ayrıldı.

OFİSE TEKRAR GETİRİLDİ

İddiaya göre Gökhan Akgün, evine giden 4 kişi tarafından tehditle alınarak Çelik'ten özür dilemesi ve elini öpmesi için tekrar aynı ofise götürüldü. Burada çıkan tartışmada Akgün ile Çelik ve arkadaşları arasında arbede çıktı. Kendisini bıçak zoru ile ofise getirdiğini öne sürdüğü kişilerin birinin elinden aldığı bıçakla Çelik'i yaralayan Akgün, olay yerinden kaçtı. Göğsünden yaralanan Çelik, kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Akgün, cinayette kullandığı bıçak ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fatih ŞENDİL