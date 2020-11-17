  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Öğrenci servisi şarampole uçtu

Öğrenci servisi şarampole uçtu

’da düz yolda ilerleyen öğrenci servisi, şoförün bir anlık dalgınlığıyla şarampole uçtu. 12 öğrencinin bulunduğu serviste mucize eseri can kaybı yaşanmazken, yaralanan 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Öğrenci servisi şarampole uçtu
Giriş Tarihi: 17.11.2020

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrenci servisi düz yolda giderken şarampole uçtu. Kaza dün öğleden sonra Manisa Turgutlu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Dershaneye öğrenci taşıyan Adnan H. idaresindeki minibüs düz yolda giderken nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı yoldan çıktı. Şehirlerarası otobüs terminaline 100 metre kala meydana gelen kazadan 12 öğrenciden 8'i yaralandı.

'YORGUNLUKTAN DALMIŞIM'
Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 12 öğrencinin bulunduğu minibüste yere savrulan 8 öğrenciye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Öğrenciler daha sonra Manisa'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaralı öğrencilerin mucize eseri hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan servis şoförünün ilk ifadesinde "Çok yorgundum, dalmışım. O anı hatırlamıyorum, birden direksiyon elimden kayıp gitti. Kendime geldiğimde şarampole uçmuşuz" sözleri uyumuş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Serkan ÖZCAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Öğrenci servisi şarampole uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA