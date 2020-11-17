Öğrenci servisi şarampole uçtu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrenci servisi düz yolda giderken şarampole uçtu. Kaza dün öğleden sonra Manisa Turgutlu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Dershaneye öğrenci taşıyan Adnan H. idaresindeki minibüs düz yolda giderken nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı yoldan çıktı. Şehirlerarası otobüs terminaline 100 metre kala meydana gelen kazadan 12 öğrenciden 8'i yaralandı.

'YORGUNLUKTAN DALMIŞIM'

Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 12 öğrencinin bulunduğu minibüste yere savrulan 8 öğrenciye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Öğrenciler daha sonra Manisa'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaralı öğrencilerin mucize eseri hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan servis şoförünün ilk ifadesinde "Çok yorgundum, dalmışım. O anı hatırlamıyorum, birden direksiyon elimden kayıp gitti. Kendime geldiğimde şarampole uçmuşuz" sözleri uyumuş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Serkan ÖZCAN