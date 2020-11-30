5 çocuk annesi ortadan kayboldu

Manisa'da yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Arzık (34) bindiği otobüsten Aydın'ın Nazilli ilçesinde inip ortadan kayboldu. Ayşe Arzık, 23 Kasım'da kocası çalışıyorken hastaneye gideceğini söyleyerek kızları Azime (15), Sebahat (12), Hanife (10), Sare Server (10) ve İlknur'u (8) kocasının ablası Gülbiye Uslu'ya bırakıp evden çıktı. Genç kadından o saatten sonra haber alınamadı.



EŞİNİN eve dönmemesi üzerine Mustafa Arzık, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemede genç kadının, Manisa'dan otobüse bindikten sonra Nazilli'de indiği belirlendi. 5 çocuk annesi Arzık'ı bulmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

KIZLARI ÖZLÜYOR

EŞİNDEN haber alamadığını belirten Mustafa Arzık, "Eşimle aramda hiçbir sorun yoktu. Hayatımız zindan oldu. Ne yemek yiyebiliyorum, ne su içebiliyorum. Dünya güzeli 5 kızımız var. Onlar annelerinin hasretlerine dayanamıyorken, anneleri nasıl dayanabiliyor. Yaşıyor mu, öldü mü? İyi mi, kötü mü? Bunları bilmek istiyoruz. Eşimi gören varsa bize insanlık namına yardım etsin" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE