  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa MEB'den Manisa'da ihtiyaç sahibi 669 öğrenciye tablet

MEB'den 'da ihtiyaç sahibi 669 öğrenciye

tarafından başlatılan çalışma kapsamında 'nın ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 669 adet bilgisayar geldi. Tablet bilgisayarlar, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından, dağıtılmak üzere, okul müdürlerine teslim edildi. Okul müdürleri tablet bilgisayarları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı.

MEB'den Manisa'da ihtiyaç sahibi 669 öğrenciye tablet
İHA

11.01.2021, 09:39

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Bakanlığımız Türkiye genelinde öğrencilerin uzaktan eğitim imkanlarından daha verimli faydalanabilmeleri için, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet bilgisayar dağıtımı yapmaktadır. Bu kapsamda Alaşehir'de belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmak üzere ilk etapta 669 adet bilgisayar geldi. Bizde gelen tablet bilgisayarları öğrencilerimize ulaştırılmak üzere okul müdürlerimize teslim ettik. Okul müdürlerimiz de tablet bilgisayarları öğrencilerimize ulaştırdı. Manisa genelinde en çok tablet kazanımı ilçemize ait ve ihtiyaca göre dağıtımın devamının gelebileceği söz konusu. Tablet dağıtım kriterleri Milli Eğitim Bakanlığınca, tamamen objektif kriterlere dayalı, sadece ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılıyor. Öğrenci isimleri de okul idarecileri tarafından yine objektif olarak belirleniyor. Ailenin gelir durumu, kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi ölçütlere göre değerlendirmeler yapılıyor. Bizde belirlenen kriterler doğrultusunda, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet bilgisayarlarını teslim ettik." dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MEB'den Manisa'da ihtiyaç sahibi 669 öğrenciye tablet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.