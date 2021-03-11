  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'daki camilere "dinamik" pandemi denetimi

'daki camilere "dinamik" pandemi denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın Modeli sloganıyla 81 il genelinde başlattığı Covid-19 denetimleri koordinasyonunda uygulanmaya devam ediyor. 'da Dinamik Denetim Modeli kapsamında camilerde farklı namaz vakitlerinde pandemi denetimi yapıldı.

Manisa'daki camilere dinamik pandemi denetimi
İHA

11.03.2021, 22:33

Manisa'da merkez ilçe müftülüklerince oluşturulan ekipler, şehir merkezinde bulunan 85 caminin 67'sinde bugün farklı namaz vakitlerinde denetimde bulundu. Uygulamada, müftü, vaiz, murakıp ve uzmandan oluşan 35 kişilik ekip görev aldı.



"CAMİLERDE PANDEMİ KURALLARINA UYULUYOR"

Konu hakkında açıklama yapan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, camilerde pandemi kurallarına uyulduğunu söyledi.

Soykök, "Bir yıldır devam eden pandemi süreci ile mücadelede daha etkin bir çalışma için müftülük ekiplerimiz camilerimizde genel bir denetim yapmışlardır. Denetimlerde temizlik, maske, mesafeye dikkat çekilmiş, dezenfektan, sosyal mesafe ve havalandırma konularında uyarılarda bulunulmuştur.

Yapılan denetimlerde genel olarak pandemi kurallarına uyulduğu yerinde görülmüştür. Bu denetimlerimiz belirli periyotlarla devam edecektir. Din görevlilerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'daki camilere "dinamik" pandemi denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.