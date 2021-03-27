Katil veterinere 18 yıl ceza

MANİSA Soma'da 7 Şubat 2020 tarihinde ortadan kaybolan ve 14 Mart 2020'de Sevişler Baraj Gölünde bulunan kesik kolun Özcan Eren'e ait olabileceği üzerinde duran ekipler, yaptığı arama çalışmasında Aydıncık Göletinde 10 parça halinde cesedin tüm parçalarını buldu.

ACILI AİLE İTİRAZ EDECEK

Adli tıp kurumundan DNA sonuçlarının gelmesi beklenirken, Özcan Eren'in birlikte son görüldüğü kişi olan Veteriner Hekim Mehmet Tahta gözaltına alındı. İfadesinde şahsı öldürmediğini söyleyen Tahta çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Geçen yıl 27 Mart'ta yeniden ifade verip suçunu itiraf eden Tahta, yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4. kez hakim karşısına çıktı.

Planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürmeden yargılanan Mehmet Tahta'ya mahkeme heyeti kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Veteriner Tahta'nın 'bana küfür etti' savunmasıyla ilgili de haksız tahrik indirimi uygulanarak ceza 18 yıla düşürüldü. Çocuklarının katilinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını bekleyen aile verilen karara itiraz edeceklerini belirtti.

■ NERMİN UÇTU