Baskında 1.5 kilo bonzai ele geçirildi

MANİSA'DA güvenlik güçlerince yapılan operasyonda Şehzadeler ilçesinde bir bakkal ve ikamette yapılan aramada 1 kilo 850 gram gelen sentetik bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 2 şüpheli için arama ve yakalama çalışması başlatıldı.

■ SERKAN ÖZCAN