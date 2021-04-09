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Haberler Manisa Baskında 1.5 kilo bonzai ele geçirildi

Baskında 1.5 kilo ele geçirildi

Baskında 1.5 kilo bonzai ele geçirildi

9.4.2021

MANİSA'DA güvenlik güçlerince yapılan operasyonda Şehzadeler ilçesinde bir bakkal ve ikamette yapılan aramada 1 kilo 850 gram gelen sentetik bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 2 şüpheli için arama ve yakalama çalışması başlatıldı.

■ SERKAN ÖZCAN

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