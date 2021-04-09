Baskında 1.5 kilo bonzai ele geçirildi

MANİSA'DA güvenlik güçlerince yapılan operasyonda Şehzadeler ilçesinde bir bakkal ve ikamette yapılan aramada 1 kilo 850 gram gelen sentetik bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 2 şüpheli için arama ve yakalama çalışması başlatıldı.
■ SERKAN ÖZCAN
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