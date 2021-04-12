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Haberler Manisa ‘Oğlumun celladı zehir tacirleri’

‘Oğlumun celladı zehir tacirleri’

’da bir bağ evinde gizemli şekilde intihar eden 4 gencin, ‘kristal met’ isimli maddeyi kullandıkları ortaya çıkmıştı. Olayda yaşamını yitiren ’ın acılı annesi , “Gençlerimizin celladı olan uyuşturucu tacirleri bir an önce yakalansın” dedi.

‘Oğlumun celladı zehir tacirleri’

12.4.2021

Manisa'da geçtiğimiz 31 Ocak'ta 4 arkadaş hayatlarına son verdi. Yapılan incelemede ölen gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24), Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi. Olayın ardından 4 gencin kanında kısa sürede bağımlılık yapan ve halk arasında '"delirten uyuşturucu" ya da "fakir kokaini" olarak bilenen 'kristal met' denilen uyuşturucu madde bulundu.

'BAŞKA YAVRULAR ÖLMESİN'
Olayda hem oğlunu hem de yeğenini kaybeden Naciye Çeneli, oğlunun subay, yeğenin ise inşaat mühendisi olma hayallerinin olduğunu söyledi. Çocuklarının uyuşturucu kullanmadığını söyleyen anne Çeneli, "Başkaları çocuklarımıza uyuşturucuyu zorla içirmişlerdi. Kesinlikle uyuşturucu kullandıklarına inanmıyorum. Gençlerimizin celladı olan uyuşturucu tacirlerini bir an önce yakalayın. Bunlar tespit edilsin ve yargılansın istiyorum. Biz evlatlarımızı kaybettik. Başka yavrular ölmesin. Başka annelerin yüreği yanmasın" diyerek yetkilerden yardım istedi.



İHSAN KARATAŞ

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