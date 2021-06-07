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Haberler Manisa Manisa'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

'nın ilçesinde otluk alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçradı. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile bağlı ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Manisa'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
İHA

07.06.2021, 13:52

Yangın Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Otluk alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın daha sonra hemen tepenin yamacında bulunan ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alanda yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi amacıyla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter 4 arazöz ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Yangın ekiplerin 4 bir koldan yaptıkları çalışmalar sonucu daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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