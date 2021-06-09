  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Devrilen traktörün kadın sürücüsü öldü

Devrilen traktörün kadın sürücüsü öldü

Devrilen traktörün kadın sürücüsü öldü

9.6.2021

MANİSA Selendi'ye bağlı Karabeyler Mahallesi'nde tarlasına gitmek üzere yola çıkan Cennet Bilek'in (44) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve Acil Servis ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Bilek'in ölümü yakınlarını yasa boğdu.

■ ADEM ÇAKIR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Devrilen traktörün kadın sürücüsü öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.