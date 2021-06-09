Devrilen traktörün kadın sürücüsü öldü

MANİSA Selendi'ye bağlı Karabeyler Mahallesi'nde tarlasına gitmek üzere yola çıkan Cennet Bilek'in (44) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve Acil Servis ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Bilek'in ölümü yakınlarını yasa boğdu.

■ ADEM ÇAKIR