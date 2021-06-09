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Haberler Manisa Turgutlu'da yıkımı yapılan soğuk hava deposunda yangın çıktı

'da yıkımı yapılan soğuk hava deposunda çıktı

'nın ilçesinde soğuk hava deposunun yıkımı sırasında çıkan , itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında söndürüldü.

Turgutlu'da yıkımı yapılan soğuk hava deposunda yangın çıktı
İHA

09.06.2021, 19:12

Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerinde bulunan ve Turgutlu Belediyesine ait soğuk hava deposunun yıkımı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım ile yangın çıktı.

Haber verilmesi ile olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlı, Turgutlu itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler yangına 5 ekiple müdahale ederken, yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.

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