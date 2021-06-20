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Fedakar babalar

Manisa’da engelli iki kızına hem annelik hem de babalık yapan Kerim Akçakaya ve İzmir Buca’da down sendromlu kızına gözü gibi bakan Köksal Genel herkese örnek oluyor. Babalar gününde, kızlarının tek bir gülüşünün en büyük hediye olduğunu söyleyen fedakar babalar, sevgileriyle yürekleri ısıtıyor

20.6.2021