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Haberler Manisa Fedakar babalar

Fedakar babalar

’da engelli iki kızına hem annelik hem de babalık yapan ve Buca’da down sendromlu kızına gözü gibi bakan herkese örnek oluyor. Babalar gününde, kızlarının tek bir gülüşünün en büyük hediye olduğunu söyleyen fedakar babalar, sevgileriyle yürekleri ısıtıyor

Fedakar babalar

20.6.2021

MANİSA'NIN Kula ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Kerim Akçakaya, engelli 2 kızı için hayatını adadı. Örnek baba, yürüyüş koordinasyonunun bozulmasıyla tanımlanan Spinoserebellar ataksi (SSA) hastası iki kızına yıllardır gözü gib