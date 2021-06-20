MANİSA'NIN Kula ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Kerim Akçakaya, engelli 2 kızı için hayatını adadı. Örnek baba, yürüyüş koordinasyonunun bozulmasıyla tanımlanan Spinoserebellar ataksi (SSA) hastası iki kızına yıllardır gözü gib
Manisa’da engelli iki kızına hem annelik hem de babalık yapan Kerim Akçakaya ve İzmir Buca’da down sendromlu kızına gözü gibi bakan Köksal Genel herkese örnek oluyor. Babalar gününde, kızlarının tek bir gülüşünün en büyük hediye olduğunu söyleyen fedakar babalar, sevgileriyle yürekleri ısıtıyor
MANİSA'NIN Kula ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Kerim Akçakaya, engelli 2 kızı için hayatını adadı. Örnek baba, yürüyüş koordinasyonunun bozulmasıyla tanımlanan Spinoserebellar ataksi (SSA) hastası iki kızına yıllardır gözü gib