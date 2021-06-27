‘Bıktım artık boşanacağım’ diyen karısını öldürdü

MANİSA'NIN Akhisar ilçesi Seyit Ahmet Mahallesi'nde yaşayan Recep Şen (60) ile eşi Sadriye Şen (43) arasındaki kavga cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, çift arasında eve geç gelme nedeniyle tartışma çıktı. Karısının "Neredesin? Arıyorum cevap vermiyorsun bıktım artık boşanacağım" sözlerine öfkelenen Recep Şen, yanında taşıdığı tabancayla Sadriye Şen'e 7 el ateş etti ve kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sadriye Şen kanlar içerisinde yere yığıldı.

KOCA KISA SÜREDE YAKALANDI

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Sadriye Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde inceleme yaparken, Şen'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınan katil koca ise işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ KENAN MOLLA